При ликвидации командира террористов "ДНР" ранены пропагандисты Кремля - СМИ

15:48, 18 мая 2018
Война
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"Мамай" ликвидирован на Донбассе / фото facebook.com/zaharprilepin

По информации пропагандистских ресурсов, Уклеин был ранен той же гранатой, которая убила главаря банды "Пятнашка" Олега Мамиева "Мамая".

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Сообщается, что Уклеин и еще один член российской съемочной группы Павел Выдрин находились рядом с Мамиевым в момент взрыва гранаты.

В эфире одного из российских каналов сообщили, что Уклеин находится в больнице с частичной потерей слуха.

Как сообщалось, на Донбассе в районе Авдеевской промзоны ликвидирован осетинский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай", командир бригады террористов "Пятнашка".

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Теги: #Донбасс#террористы#ликвидация