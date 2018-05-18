При ликвидации командира террористов "ДНР" ранены пропагандисты Кремля - СМИ

Российский звукооператор, по информации пропагандистов, ранен на Донбассе.

Звукооператор российского пропагандистского телеканала "Россия 1" Игорь Уклеин, якобы попал под обстрел на Донбассе.

По информации пропагандистских ресурсов, Уклеин был ранен той же гранатой, которая убила главаря банды "Пятнашка" Олега Мамиева "Мамая".

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Сообщается, что Уклеин и еще один член российской съемочной группы Павел Выдрин находились рядом с Мамиевым в момент взрыва гранаты.

В эфире одного из российских каналов сообщили, что Уклеин находится в больнице с частичной потерей слуха.

Как сообщалось, на Донбассе в районе Авдеевской промзоны ликвидирован осетинский наемник Олег Мамиев с позывным "Мамай", командир бригады террористов "Пятнашка".