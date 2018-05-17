Под Горловкой ВСУ отразили атаку оккупационных войск - у боевиков большие потери

5 врагов уничтожены и 8 ранены.

Российско-оккупационные войска прибегли к штурмовым действиям украинских позиций вблизи Горловки, военнослужащие Объединенных сил отбили атаки, противник понес потери - 5 человек убитыми и 8 ранеными.

Об этом на брифинге сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил капитан Александр Петрук, говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

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«На Горловском направлении противник предпринял ведение штурмовых действий. Все атаки врага были отбиты. По данным разведки, противник понес потери - 5 человек убитыми и 8 ранеными», - заявил Петрук.

По его словам, в ходе боя один из украинских военнослужащих получил осколочное ранение. Противник вел плотный огонь по опорному пункту, отсекая возможность предоставления раненому первой медицинской помощи. Рискуя собственной жизнью, эвакуировать боевого собрата принял решение командир отделения сержант Назар Котис. Его боевая машина под огнем противника совершила маневр и под прикрытием огня своего подразделения экипаж спас раненого воина.

Личный состав отделения сержанта Котиса командованием воинской части представлен к наградам.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на Донбассе погибли двое бойцов ВСУ, оккупанты применяли "Грады".