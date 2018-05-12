В Луганской области из-за обстрела боевиков возник лесной пожар площадью около 15 гектаров

Благодаря оперативному реагированию специалистов ГСЧС и помощи военных пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет.

В Луганской области боевики российско-оккупационных войск, применяя артиллерийские системы 152 калибра, 11 мая обстреляли лесополосу возле села Боровское, что привело к возникновению пожара площадью около 15 гектаров.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице пресс-центр штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

«Вследствие разрывов снарядов возник пожар, который охватил около 15 га лесополосы. Благодаря оперативному реагированию специалистов ГСЧС и помощи военных пожар был локализован. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Последствия обстрела задокументированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - говорится в сообщении.

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Украинская сторона Совместного центра контроля и координации расценивает этот факт как явную провокацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Украины, целью которой является обвинение украинской стороны в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению режима тишины.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба Операции Объединенных сил, 11 мая российско-оккупационные войска 50 раз нарушали Минские договоренности, из них 19 раз - с применением тяжелого вооружения. Во время боевых действий трое украинских бойцов получили ранения, их эвакуировали в госпиталь.