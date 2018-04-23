Завершение АТО на Донбассе: Генштаб готовится к переходу к операции Объединенных сил 30 апреля

Стратегическое руководство будущей военной операцией на востоке Украины будет осуществлять вместо СБУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины продолжается подготовка на различных уровнях к переходу от формата антитеррористической операции к операции Объединенных сил на Донбассе, которое запланировано на 30 апреля.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

«Утвержден план, есть решение президента, которое станет точкой отсчета», - заявил он, комментируя предстоящее переформатирование АТО в операцию Объединенных сил на Донбассе.

«Как только будет документ. Президент предварительно озвучил переход от АТО к операции Объединенных сил 30 апреля, и командующий (Объединенными силами Сергей Наев - УНИАН) об этом в одном из своих интервью говорил, поэтому мы тоже ожидаем планового перехода. Будет соответствующее нормативное регулирование, и тогда будем об этом говорить», - добавил Сеник.

«Конечно, идет подготовка на всех уровнях к выполнению задач по назначению... Стратегическое руководство будущей операции (Объединенных сил - УНИАН) будет осуществлять Генеральный штаб», - подчеркнул он.

В свою очередь, в Минобороны подтвердили, что уже подготовлены «органы военного управления», которые будут выполнять задачи на Донбассе после завершения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 января приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях».

Среди прочего, законом предусмотрено, что АТО может быть завершено в связи с введением военного или чрезвычайного положения либо с началом осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, предусмотренных этим законом.

22 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что АТО будет завершена, на Донбассе будет проводиться операция Объединенных сил, которую возглавит военное руководство. Также в Генштабе ВСУ заявляли, что АТО на Донбассе может продолжаться и во время операции Объединенных сил - эти меры не исключают друг друга.

Президент назначил на должность командующего Объединенными силами заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

27 марта Наев заявил, что АТО продлится до выхода указа президента об объявлении начала операции Объединенных сил.

13 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция будет изменена на операцию Объединенных сил на Донбассе 30 апреля.