У Путина о плане Авакова по освобождению оккупированных территорий Украины: "упоминание Крыма неуместно"

Упоминать Крым в связи с этим планом Песков считает «неуместным».

В Кремле отказались обсуждать план министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о поэтапном освобождении оккупированных территорий Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По Донбассу. Есть Минские договоренности, и как раз проблема Донбасса может решаться по общему консенсусу только путем реализации Минских договоренностей. Реализация Минских договоренностей полностью торпедируется и блокируется украинской стороной», - сказал Песков.

При этом он заявил, что упоминание Крыма в связи с планом Украины о поэтапном освобождении оккупированных территорий «мы считаем неуместным, ибо это регион России, и судьба регионов России не обсуждается ни с какими государствами».

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Как сообщал УНИАН, 16 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что для реинтеграции оккупированных районов Донецкой и Луганской областей необходимо принять закон о коллаборационизме и амнистии.

Министр также уверен, что реинтегрировать сразу всю неконтролируемую территорию не удастся даже в случае присутствия там миротворческой миссии Организации Объединенных Наций.

"У меня есть свой план. Он называется "тактика мелких шагов, которым все аплодируют". Миротворцев ООН не хватит на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. План такой: заходят миротворцы и встают, условно, на границе города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль «голубые каски» и украинские пограничники. Внутрь территории, которая вернулась в Украину, заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему законодательству", - сказал он.

Вместе с тем министр заявил, что неважно, кто победит на этих выборах.

"В стратегической перспективе это не так важно. Главное - сформировать переходную администрацию. На основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины туда должна прийти центральная власть с украинскими полицейскими силами", - отметил министр.