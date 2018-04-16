"Условно говоря, сначала взять Горловку": Аваков озвучил план возвращения оккупированного Донбасса

Министр внутренних дел Украины поделился своим планом по возвращению суверенитета Украины над временно оккупированным Донбассом.

У главы МВД Украины Арсена Авакова есть свой план по возвращению оккупированной территории Донбасса в состав Украины. Он называется "тактика мелких шагов, которым аплодируют все".

"Я не считаю, что реинтегрировать можно сразу всю территорию оккупированного Донбасса. "Голубых касок" столько нет – на всю территорию. Поэтому я предлагаю, условно говоря, взять сначала отдельно Горловку или Новоазовский район", - рассказал министр внутренних дел в интервью "Украинской правде".

"План такой: заходят миротворцы и встают на границе условного города Горловка или сельского Новоазовского района. Границу с оккупированной территорией сразу берут под контроль и "голубые каски", и украинские пограничники. Внутрь этой вернувшейся в Украину территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по нашему закону", - заявил он.

По словам главы МВД, не имеет значения, кто победит на этих выборах: на местных выборах там в большинстве случаев выберут кого-то с откровенно проимперскими взглядами.

"Главное – сформировать переходную администрацию: на основе этих новых, избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Туда должна прийти центральная власть вместе с украинскими полицейскими силами", - подчеркнул Аваков.

После этого, по его мнению, Украина должна принять закон об амнистии, который должен касаться абсолютно всех, кроме тех, "у кого на руках кровь, кто убивал наших солдат, участвовал в репрессиях против мирного населения".

Также, продолжил министр внутренних дел, придется принять закон "о коллаборантах".

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"Но закон "о коллаборантах" – обязателен, потому что нужно определить статус каждого человека. Официально установить, что он такой же гражданин Украины, как и все остальные. Он или жертва, которых большинство, или участник, но не критический. Или все же заслуживает меры порицания", - отметил он.

Также, очевидно, нужно будет решать вопросы с "переходным статусом" оккупированных территорий, добавил он.

"Во-первых, это будет касаться какого-то специального экономического статуса. Эта территория должна будет восстанавливаться после оккупации опережающими темпами", - рассказал глава МВД.

"Предположим, что в отдельно взятый отгороженный от сепаратистов район или Горловку зашла украинская власть. Соответственно, там начинает поддерживать общественный порядок украинская полиция. Я даже допускаю какое-то, возможно переходное, совместное патрулирование украинских сил МВД с местными представителями территориальных громад, которых будут делегировать местные райсоветы", - продолжил Аваков.

Дальше, по его словам, начинается восстановление инфраструктуры и повышение качества жизни людей, которые находились в оккупации: восстановление подачи воды, электроэнергии, выдача нормальных украинских паспортов.

При этом, отметил министр, степень проверки людей с оккупированных территорий должна быть специальная, чтобы не выдавали кому попало украинские паспорта, а только украинским гражданам.

"Очевидно, будут нюансы переходного периода, но суть такая – постепенно жители оккупированных территорий вступают в гражданские права нормальных украинцев и получают соответствующее качество жизни: школы, институты, образование, медицину, безвизовый режим, отстраиваются дороги, восстанавливаются взорванные мосты и так далее", - считает глава МВД.

"Второй шаг – эту же самую процедуру повторяем на следующих, соседних, условно, пяти районах. На сколько хватает сил и доверия", - добавил Аваков.

Министр внутренних дел прогнозирует, что будут нюансы, связанные с особенностями переходного периода.

"Если это все реализовать, то постепенно мы сможем выйти на ситуацию, когда украинские пограничники стоят на границе Украины и России, полностью обеспечивая контроль. Вместе с ними стоят "голубые каски", о которых договаривается Порошенко", - подытожил он.

Ранее в СБУ сообщали, что в руководстве государства-оккупанта Российской Федерации осенью планируют предпринять новую попытку дестабилизации Украины, использовав старую тему с "защитой русскоязычных", которая предполагает последующее вторжение регулярных войск.