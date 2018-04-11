"Немцы так не поступали": в "ЛНР" рассказали о новых запретах боевиков

Источники в оккупации отметили, что некоторые учителя "своей тени сейчас в Луганске боятся".

Боевики обязали бюджетников предоставлять копии коммунальных платежей по месту работы и погашать долги за период, когда на Донбассе началась гибридная война.

Об этом LIGA.net сообщили жители захваченных Россией территорий Украины.

"Требуют оплачивать долги и отчитываться. У пенсионеров-инвалидов зимой в частных домах обрезали газ за долги. Немцы (во время Второй мировой войны - Ред.) так не поступали, говорят люди, ожидающие Украину", - отметила учительница одной из школ Луганска.

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По ее словам, в школах города сейчас сплошные проверки и контроль. "Давить, запугивать... Учителя своей тени сейчас в Луганске боятся", - призналась она, добавив, что многие возмущены ситуацией.

"Возмущаются, конечно, что это незаконно. Но, о каких законах может идти там речь?" - подтвердил источник.

Другой собеседник добавил, что многие не выдерживают и увольняются. Директора школ просят пенсионеров как можно дольше работать, потому как "замены старому поколению нет, молодежь уезжает, получив образование в поисках лучшей жизни".

В среднем коммуналки по двухкомнатной квартире в Луганске сейчас обходятся в 900-1000 рублей, трехкомнатная - 1200 рублей. "Зарплата" учителя составляет от 8000 рублей в зависимости от категории и нагрузки.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщал, что широко распространяемая информация в СМИ о задержании российскими спецслужбами бывшего руководителя «ЛНР» Игоря Плотницкого и нахождении его в СИЗО не соответствует действительности.