Сегодня на Донбассе получили ранения трое украинских бойцов - штаб

19:00, 26 февраля 2018
Война
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 26 февраля 2018 года.

«Несмотря на небольшое количество обстрелов, российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояниям», - подчеркнули в штабе.

Читайте такжеБоевики на Донбассе прицельно обстреливают военных: один погиб, еще один боец раненНа Донецком направлении, на приморском участке обороны сил АТО, боевики вели огонь из 82-мм минометов вблизи Лебединского.

Минометы калибра 120 мм террористы применили по опорным пунктам сил АТО недалеко от населенного пункта Пески. В районе Каменки оккупанты обстреляли украинских защитников из стрелкового оружия.

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Теги: #сутки в АТО#ситуация на Донбассе#раненные в АТО