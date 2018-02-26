Сегодня на Донбассе получили ранения трое украинских бойцов - штаб

Оккупанты продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояниям.

С начала суток зафиксировано 4 обстрела позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе со стороны оккупантов, ранения получили трое военнослужащих.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 26 февраля 2018 года.

«Несмотря на небольшое количество обстрелов, российско-оккупационные группировки на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать силы АТО к боевым противостояниям», - подчеркнули в штабе.

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Минометы калибра 120 мм террористы применили по опорным пунктам сил АТО недалеко от населенного пункта Пески. В районе Каменки оккупанты обстреляли украинских защитников из стрелкового оружия.