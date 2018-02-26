Экс-главаря "ЛНР" Плотницкого попытались найти в российском СИЗО "Кресты"

Общественная наблюдательная комиссия не нашла экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого в петербургском СИЗО "Кресты".

Бывший главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий не находится в СИЗО №1 в Санкт-Петербурге "Кресты".

Об этом в "Крестах" сообщили члену Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Роману Ширшову, рассказал он "Дождю".

Читайте такжеВ СБУ рассказали, где скрывается Плотницкий после переворота в "ЛНР""Я сегодня туда (в СИЗО №1 в Петербурге. — Ред.) заходил и список людей предоставил, с которыми хотел пообщаться. Сказали, что Плотницкого нет", — сказал Ширшов.

По его словам, он намерен позвонить во ФСИН. "Может, он находится в другом заведении", — отметил Ширшов.

О том, что Плотницкий находится в "Крестах", сообщил в опубликованном 19 февраля интервью бывший помощник первого главаря "ЛНР" Валерия Болотова Владлен Заруба.

"Он живет в "Крестах" сейчас. И дает очень хорошие показания", - заявил он.

Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.