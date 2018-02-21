Соратник первого главаря "ЛНР" заявил, что Плотницкий сидит в российском СИЗО

Заруба, соратник экс-главаря "ЛНР" Болотова, подтвердил слухи об аресте в России Плотницкого.

Владлен Заруба - один из соратников покойного экс-главаря "ЛНР" Валерия Болотова, заявляет, что Игорь Плотницкий после переворота и бегства находится в СИЗО Петербурга под неофициальным названием "Кресты".

Там, по словам Зарубы, Плотницкий дает показания, передают "Новости Донбасса".

В эфире YouTube-канала PolitWera боевик также высказал предположение, что именно из-за показания Плотницкого в России арестовали генерального директора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана.

Читайте такжеВ сети сообщили о смерти начальника охраны экс-главаря "ЛНР" Плотницкого в российском СИЗОЗаруба утверждает, что в том числе через Мкртчана Россия выделяла деньги для "ЛНР".

О задержании Олега Мкртчана стало известно 7 февраля. В ИСД заявили, что не располагают информацией о причинах задержания Мкртчана.

По информации СМИ, уголовное дело может быть связано с хищением части средств, выданных ИСД в виде кредитов российскими банками несколько лет назад. Деньги могли вывести через офшорные компании и похитить.

Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.