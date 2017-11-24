Главный "чекист" "ЛНР" объявил себя новым главарем боевиков вместо Плотницкого

Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.

Об этом говорится в заявлении Пасечника, которое опубликовал один из информационных ресурсов боевиков.

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По словам Пасечника, Игорь Плотницкий, который ранее возглавлял «ЛНР», «подал в отставку» по состоянию здоровья.

"Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов", - заявил Пасечник.

Он добавил, что Плотницкий сегодня "назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений".

"Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства", - сказал Пасечник.

Кроме того, отмечается, что "Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме".

Как сообщал УНИАН, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.