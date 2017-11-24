Главный "чекист" "ЛНР" объявил себя новым главарем боевиков вместо Плотницкого
Плотницкому отвели роль "уполномоченного от "ЛНР" по выполнению Минских соглашений".
Главарем террористической организации "Луганская народная республика" стал так называемый "министр государственной безопасности ЛНР" Леонид Пасечник.
Об этом говорится в заявлении Пасечника, которое опубликовал один из информационных ресурсов боевиков.
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По словам Пасечника, Игорь Плотницкий, который ранее возглавлял «ЛНР», «подал в отставку» по состоянию здоровья.
"Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии. В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей главы Республики впредь до предстоящих выборов", - заявил Пасечник.
Он добавил, что Плотницкий сегодня "назначен уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению Минских соглашений".
"Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства", - сказал Пасечник.
Кроме того, отмечается, что "Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме".
Как сообщал УНИАН, 21 ноября во временно оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.
Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокирована работа учреждений.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.
23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.