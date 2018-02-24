В Украине вступил в силу закон, который признает Россию агрессором

Также законом предусмотрено создание Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины, который будет осуществлять планирование, организацию и контроль за выполнением мероприятий по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.

В Украине вступил в силу закон про деоккупацию Донбасса, которым Россия признается государством-агрессором.

Закон «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» был принят Верховной Радой 18 января и подписан президентом Петром Порошенко 20 февраля.

Законом временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях признаются части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования РФ и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют совместный контроль.

Читайте такжеВ Генштабе заявили о завершении АТО и начале новой операции на Донбассе

Деятельность вооруженных формирований РФ и оккупационной администрации России в Донецкой и Луганской областях признаются такими, что противоречат нормам международного гуманитарного права и незаконными.

Документом возлагается на Российскую Федерацию ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Государству, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам.

Согласно закону, начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяются отдельными решениями президента Украины.

Читайте такжеЗакон о реинтеграции Донбасса приведет к созданию военной полиции - Ирина ЛуценкоКроме того, законом предусмотрено создание Объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины. Командующий объединенных сил назначается президентом Украины по представлению начальника Генерального штаба - главнокомандующего ВСУ.

Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины через соответствующие органы военного управления осуществляет планирование, организацию и контроль выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, направление, координацию и контроль за деятельностью военно-гражданских или военных администраций (в случае их образования) в Донецкой и Луганской областях по вопросам национальной безопасности и обороны.

Как заявлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, этот закон значительно усиливает позиции Украины в международных судах и перечеркивает попытки замаскировать Россией войну против Украины под «миротворческую операцию». Он добавил, что закон расширяет возможности использования Вооруженных сил Украины для отпора вооруженной агрессии РФ.

Читайте такжеПорошенко: закон о деоккупации Донбасса "существенно усиливает правовую базу" для применения ВСУВ МИД России назвали закон про деоккупацию Донбасса «подготовкой новой войны». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что закон «перечеркивает» Минские договоренности.

В свою очередь Порошенко заявил, что закон про деоккупацию Донбасса не противоречит Минским договоренностям, а реакция Москвы подтверждает его правильность.