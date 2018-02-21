Миссия ОБСЕ зафиксировала под Луганском сосредоточение большого числа вооружения боевиков

СММ осуществила мониторинг отвода вооружения, что предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений и Рамочным решением об отводе вооружения калибром до 100 мм, а также Минским меморандумом.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле оккупированных поселков Шимшиновка и Мирное в Луганской области.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 19 февраля по 19:30 20 февраля, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, СММ продолжила осуществлять мониторинг отвода вооружения, что предусмотрено Комплексом мер по выполнению Минских соглашений и рамочным решением об отводе вооружение калибром до 100 мм, а также Минским меморандумом.

"19 февраля в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал 5 неподвижных самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм) в 1 км к северо-западу от населенного пункта Шимшиновка (27 км северо-западнее Луганска), расположенных там с нарушением линий (координат) отвода", - говорится в отчете.

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Также вблизи Шимшиновки наблюдатели зафиксировали значительное количество другого вооружения, и в частности, 11 танков (один Т-72 и десять Т-64) и 20 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), на 7 из которых были установлены зенитные установки (ЗУ-23), 7 машин управления огнем артиллерии (одна БТР-60ПБ и шесть серии 1ВХХ) и 21 грузовик военного типа.

Кроме того, 19 февраля мини-БПЛА СММ зафиксировал значительное количество единиц вооружения и военной техники вблизи населенного пункта Мирное (28 км юго-западнее Луганска), а именно: 21 танк (восемнадцать Т-64 и три Т-72), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм), 8 самоходных гаубиц (2С1), 15 минометов (2Б9 «Василек», 82 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм).

Вместе с тем, в этом районе было замечено также 57 боевых машин пехоты (53 БМП-1 и 4 БМП-2), 15 бронетранспортеров (МТ-ЛБ), 2 бронированные разведывательные машины (БРДМ-2 и БРМ-1К) 2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины (ВТ-55), 2 установленные на грузовики зенитные установки (ЗУ-23), 1 инженерную машину (МДК-3), 1 установку разминирования (УР-77) и 2 минные заградители (ГСМ-3).