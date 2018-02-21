Обострение в АТО: один военный погиб, еще семеро получили ранения

В целом, за прошедшие сутки враг провел 15 прицельных обстрелов, боевики ведут огонь из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

За прошедшие сутки в результате действий боевиков погиб 1 украинский военнослужащий, пятеро воинов получили ранения, еще два защитника получили боевые травмирования.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook. В целом, за прошедшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов, боевики ведут огонь из оружия, запрещенного Минскими договоренностями.

"На Луганском направлении враг активизировался вокруг Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки – обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов", - говорится в сообщении.

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На Донецком направлении эпицентром огневого напряжения стал приморский участок обороны. Здесь боевики применили 120-мм минометы, вблизи населенных пунктов Лебединское и Ломакино. Также из минометов, но калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали опорные пункты возле Песок, а в пригороде Авдеевки – вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Ранее стало известно, что в госпитале умер раненый летом возле Марьинки боец АТО.