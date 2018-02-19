"Мечтал выздороветь и стать в строй": в госпитале умер раненый летом возле Марьинки боец АТО
15:07, 19 февраля 2018Война
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Сержанта Юрия Кушнира летом 2017 года ранил снайпер боевиков в районе Марьинки.
Кушнир умер на рассвете 18 февраля после полугода борьбы за жизнь / Фото facebook.com/teroboronaDonbass
Утром 18 февраля в киевском госпитале скончался боец АТО Юрий Кушнир, за жизнь которого медики боролись более полугода. Об этом сообщил батальон "Донбасс".
Читайте такжеВ Сумской области попрощались с погибшим в АТО бойцом 25-й воздушно-десантной бригады Кушнир, уроженец Хмельницкой области (сек. Жилинцы Ярмолинецкого района) 1978 г.н., был сержантом 46-го отдельного батальона специального назначения. Он был ранен снайпером боевиков в Марьинке 30 июля 2017 года.
"Он боролся до последнего. Он мечтал выздороветь и стать в строй. Он имел большую жажду к жизни. Но... Еще одна потеря собрата. И в сердцах и памяти вы всегда с нами", - говорится в сообщении на странице батальона в Facebook.
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