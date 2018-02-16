Опубликованы имена и фото четырех расстрелянных сослуживцами морпехов под Широкино

Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы.

14 февраля в районе Широкино двое морпехов из-за конфликта расстреляли четырех своих сослуживцев.

Их тела обнаружили рано утром 14 февраля. InfoResist стали известны имена погибших.

Читайте такжеХотели поджечь и взорвать: подробности убийства морпехов сослуживцами под Широкино"Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты, легла болезненной кровавой раной на каждого из нас. Мы потеряли четырех собратьев. Не в бою, а от предательских выстрелов", — говорится в прощальном сообщении 36-ой бригады.

Артем Жовтобрюх, 20-летний старший матрос, он из Черкасской области, село Кривые Колена.

Валерий Литвиненко, 30 лет, старший матрос из Полтавской области, Лохвицкого района, село Выришальное.

Александр Бурданов, 39 лет, младший лейтенант, проживал в городе Запорожье. Он занимал должность командира десантно-штурмового взвода, десантно-штурмовой роты.

Андрей Новицкий, 23 года, матрос из Бахмута Донецкой области. Андрей служил наводчиком десантно-штурмовой роты. Его фото найти не удалось.

Как сообщали СМИ, четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы под Широкино из-за возможных систематических издевательств.

Ранее в штабе АТО сообщили о гибели украинских морпехов, тела которых были найдены в месте проживания.

Позже СМИ узнали, что в 36 бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины вчера произошло ЧП — два бойца бригады расстреляли четверых своих сослуживцев. Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.

В Генеральной прокуратуре подтвердили убийство четырех морских пехотинцев вблизи Широкино.