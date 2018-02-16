Опубликованы имена и фото четырех расстрелянных сослуживцами морпехов под Широкино

13:24, 16 февраля 2018
Война
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Морпехов убили под Широкино / фото inshe.tv

Их тела обнаружили рано утром 14 февраля. InfoResist стали известны имена погибших.

Читайте такжеХотели поджечь и взорвать: подробности убийства морпехов сослуживцами под Широкино"Большая трагедия, которая произошла в семье морской пехоты, легла болезненной кровавой раной на каждого из нас. Мы потеряли четырех собратьев. Не в бою, а от предательских выстрелов", — говорится в прощальном сообщении 36-ой бригады.

Артем Жовтобрюх, 20-летний старший матрос, он из Черкасской области, село Кривые Колена.

фото inforesist.org
фото inforesist.org

Валерий Литвиненко, 30 лет, старший матрос из Полтавской области, Лохвицкого района, село Выришальное.

фото inforesist.org
фото inforesist.org

Александр Бурданов, 39 лет, младший лейтенант, проживал в городе Запорожье. Он занимал должность командира десантно-штурмового взвода, десантно-штурмовой роты.

фото inforesist.org

Андрей Новицкий, 23 года, матрос из Бахмута Донецкой области. Андрей служил наводчиком десантно-штурмовой роты. Его фото найти не удалось.

Как сообщали СМИ, четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы под Широкино из-за возможных систематических издевательств.

Ранее в штабе АТО сообщили о гибели украинских морпехов, тела которых были найдены в месте проживания.

Позже СМИ узнали, что в 36 бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины вчера произошло ЧП — два бойца бригады расстреляли четверых своих сослуживцев. Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.

В Генеральной прокуратуре подтвердили убийство четырех морских пехотинцев вблизи Широкино.

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Теги: #морпехи Широкино#расстрелянные морпехи#фото убитых морпехов