ГПУ: вблизи Широкино четырех морских пехотинцев убили сослуживцы

На теле погибших выявлены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки).

В Генеральной прокуратуре подтвердили убийство четырех морских пехотинцев возле Широкино.

Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила в Facebook.

По ее словам, «по данному факту Военной прокуратурой сил АТО начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц)».

В ходе досудебного расследования проведен осмотр места происшествия с участием экспертов и ряд других неотложных и первоочередных следственных (розыскных) действий, направленных на раскрытие этого преступления.

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«На теле погибших выявлены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)», - написала Сарган.

Она отметила, что «после основательного исследования полученных доказательств установлена причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины. С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также их допросы, в ходе которых последние дали признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения воинской службы».

С задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору).

Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в штабе АТО сообщили о гибели украинских морпехов, тела которых были найдены в месте проживания.

Позже СМИ сообщили, что в 36 бригаде морской пехоты ВМС ВС Украины вчера произошло ЧП - два бойца бригады расстреляли четырех своих товарищей. Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.