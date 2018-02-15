Штаб АТО сообщил о гибели украинских морпехов: тела найдены в месте проживания

Тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.

Представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняют причины и подробности происшествия относительно гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, по предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.

В рамках следствия открыто уголовное производство.

Других подробностей штаб АТО пока не сообщает.