Штаб АТО сообщил о гибели украинских морпехов: тела найдены в месте проживания

11:35, 15 февраля 2018
Общество
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В рамках следствия относительно гибели военных возбуждено дело / фото inshe.tv

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, по предварительной информации, тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали.

В рамках следствия открыто уголовное производство.

Других подробностей штаб АТО пока не сообщает.

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Теги: #гибель#штаб АТО#морпехи ВСУ