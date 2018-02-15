Гибель морпехов под Широкино: два бойца бригады расстреляли четырех товарищей - СМИ

12:25, 15 февраля 2018
Война
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Начато уголовное производство / фото persha.kr.ua

Об этом пишет InfoResist со ссылкой на источник в Минобороны. В штабе АТО подтвердили гибель военных. Их тела были обнаружены в доме, в котором они проживали. Однако о количестве погибших не сообщают.

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В то же время "112 Украина" со ссылкой на источники сообщает, что ЧП произошло в тылу в районе Широкино. Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.

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