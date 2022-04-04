Весь персонал "Добропарка", к счастью, жив и в безопасности.

Российские оккупанты, которые больше месяца терроризировали Киевскую область, почти полностью уничтожили ландшафтный парк "Добропарк".

Об этом сообщается на странице парка у Facebook.

"Друзья, наконец можем выйти на связь и ответить на ваши многочисленные сообщения. К сожалению, враг беспощадно нанес удар и по "Добропарку". Полностью уничтожен главный дом, в котором недавно размещалась Резиденция Доброчара, пострадали и все остальные здания. Полностью уничтожен весь транспорт и техника. Даже садовые инструменты орки забрали с собой. Состояние других потерь пока оценить трудно", – говорится в сообщении.

В то же время, как отметили представители "Добропарка", весь персонал, к счастью, жив и в безопасности.

Напомним, современный дендропарк под названием "Добропарк" открылся лишь в апреле 2020 года в Макаровском районе под Киевом. Вот так "Добропарк" выглядел до прихода оккупантов.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что от обстрелов российских оккупантов пострадал частный зоопарк "Ясногородка", также расположенный в Макаровском районе Киевской области.