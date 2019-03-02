Десятки тысяч людей вышли на демонстрацию против расизма в Милане

По данным мэрии города, в акции приняли участие около 200 тысяч человек.

Десятки тысяч людей сегодня вышли на демонстрацию против расизма в итальянском городе Милане.

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Как сообщает Deutsche Welle, участники акции прошли маршем по центру Милана, после чего собрались на центральной площади города перед Миланским собором.

Мэр Милана Джузеппе Сала, который также принял участие в мероприятии, отметил, что акция протеста против расизма является "мощным политическим свидетельством того, что Италия является не только такой страной, какой ее сейчас изображают".

По данным представителя мэрии Милана Пьерфранческо Маджорино, в акции приняли участие около 200 тысяч человек.

Демонстрация была организована рядом общественных организаций. Лозунгом акции стало "Люди прежде всего", что является ответом на высказывания действующего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини "Итальянцы прежде всего".

Возглавляемая Сальвини правопопулистская политическая партия "Лига Севера" проводит жесткую антимиграционную политику в коалиционном правительстве. По оценке экспертов, ей удалось получить поддержку значительной части итальянцев, в то же время политика партии и риторика ее лидеров поляризует и раскалывает страну.