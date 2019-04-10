Мурашки по коже: топ-5 заброшенных мест Украины, от которых захватывает дух (видео)
Экстремальный туризм давно стал невероятно популярным среди путешественников. Если ты отчаянный и любишь приключения, тебе наверняка будет интересно увидеть замок, где гуляет призрак, находку военной архитектуры и одну из самых красивых пещер Европы.
Подгорецкий замок
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Замок находится недалеко от Львова и был построен в XVII веке как рекреационный дворец. У замка есть свой секрет - каждый, кто проводил здесь ночь, начиная с XVIII века, видел призрака. По легенде, по замку гуляет призрак молодой жены Вацлава Жевуского Марии. Через ревность он собственноручно убил юную возлюбленную, а ее тело замуровал в стенах дворца.
Таракановский форт
Таракановский форт или Новая Дубенская крепость – одно из самых интересных мест Ровенской области. Когда-то форт был находкой военной архитектуры, а сегодня – это только руины. Ежегодно сюда приезжают путешественники со всей. Украины, чтобы почувствовать мистическую атмосферу.
Одесские катакомбы
Это огромный, бессистемный и запутанный лабиринт, карты которого не существует и до сих пор. Суммарная длина одесских катакомб оценивается свыше 3000 километров подземных ходов. Когда-то в катакомбах прятались контрабандисты, велись бои и выращивались грибы.
Пещера Атлантида
Атлантида - одна из красивейших пещер Европы, расположенная недалеко от Каменца-Подольского. В пещере можно увидеть сталактиты и сталагмиты совершенно разных цветов и форм. При освещении они играют всеми красками и создают сказочное впечатление.
Зеленый театр
Это огромное сооружение с подземными ходами и тоннелями в горе. Если верить слухам, зеленый театр - это центр подземных коммуникаций еще со времен основания Киева. Также рассказывают, что здесь любил гулять Булгаков.