Замки Тернопольщины: путешествие к руинам Сидоровского замка (фоторепортаж)
16:48, 18 августа 2020Фотоотчеты
87 0Туризм
Сидоровский замок, построенный в 17 веке, до наших дней сохранился лишь в виде руин.
До наших времен Сидоровский замок сохранился лишь в виде руин / фото УНИАН
Тернопольщина известна большим количеством старинных замков и крепостей, большинство из которых, к сожалению, плохо сохранились до наших дней.
К примеру, недавно фотограф УНИАН совершил экскурсию в село Сидоров неподалеку от Гусятина, где расположен Сидоровский замок.
Читайте такжеПутешествие к руинам старинного Хустского замка (фоторепортаж)
Немного фактов о Сидоровском замке
- Сидоровский замок - это оборонительное сооружение середины XVII века, памятник архитектуры местного значения. Был возведен на высоком холме, омываемом с трех сторон рекой Суходол, из песчаника и известняка в 40-х годах XVII века шляхтичем Марцином Калиновским.
- Стены его достигают в длину 178 метров, а в ширину - 30 метров. Замок сильно вытянут в направлении с севера на юг и первоначально имел 7 башен.
- Юго-восточная часть замка полностью разрушена. Лучше всего сохранилась Северо-западная башня, которая очень выступает за острые углы стен.
Как добраться до Сидоровского замка
- Если ехать из Тернополя, то следует сначала доехать в Гусятин - это около 80 километров по трассе Т2002 или трассе М19.
- Из Гусятина до Сидорова ехать около 11 километров, опять же по трассе Т2002.
- Из Сидорова можно проехать машиной еще около 750 сельскими дорогами, а дальше еще немного подняться пешком в гору.
- Также в Сидоровский замок можно заехать на пути из Черновцов - это около 125 километров.
Другие замки в Украине
- Тернопольщина считается самою богатой на старинные замки и крепости областью Украины, ведь здесь более 30 таких объектов. Правда, большая часть из них находятся в состоянии руин, которые, тем не менее, своим величием привлекают многочисленных туристов.
- Зато в Закарпатье замки сохранились гораздо лучше, местные крепости и дворцы практически ничем не уступают своим европейским «родственникам».
- Если вас интересуют оборонительные крепости, то следует обратить внимание на Хмельницкую область. Один только Каменец-Подольский чего стоит!
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter