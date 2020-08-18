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Замки Тернопольщины: путешествие к руинам Сидоровского замка (фоторепортаж)

16:48, 18 августа 2020
Фотоотчеты
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Туризм
До наших времен Сидоровский замок сохранился лишь в виде руин / фото УНИАН

Тернопольщина известна большим количеством старинных замков и крепостей, большинство из которых, к сожалению, плохо сохранились до наших дней.

К примеру, недавно фотограф УНИАН совершил экскурсию в село Сидоров неподалеку от Гусятина, где расположен Сидоровский замок.

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Немного фактов о Сидоровском замке

  • Сидоровский замок - это оборонительное сооружение середины XVII века, памятник архитектуры местного значения. Был возведен на высоком холме, омываемом с трех сторон рекой Суходол, из песчаника и известняка в 40-х годах XVII века шляхтичем Марцином Калиновским.
  • Стены его достигают в длину 178 метров, а в ширину - 30 метров. Замок сильно вытянут в направлении с севера на юг и первоначально имел 7 башен.
  • Юго-восточная часть замка полностью разрушена. Лучше всего сохранилась Северо-западная башня, которая очень выступает за острые углы стен.

Как добраться до Сидоровского замка

  • Если ехать из Тернополя, то следует сначала доехать в Гусятин - это около 80 километров по трассе Т2002 или трассе М19.
  • Из Гусятина до Сидорова ехать около 11 километров, опять же по трассе Т2002.
  • Из Сидорова можно проехать машиной еще около 750 сельскими дорогами, а дальше еще немного подняться пешком в гору.
  • Также в Сидоровский замок можно заехать на пути из Черновцов - это около 125 километров.

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Автор: Марина Григоренко

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