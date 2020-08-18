Замки Тернопольщины: путешествие к руинам Сидоровского замка (фоторепортаж)

Сидоровский замок, построенный в 17 веке, до наших дней сохранился лишь в виде руин.

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