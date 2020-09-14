Город на воде Вилково в Одесской области расположен в украинской части дельты Дуная. Это последний населенный пункт на побережье Дуная перед его впадением в Черное море.
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В начале сентября фотокореспондент УНИАН побывал в Вилково и запечатлил, как город выглядит сейчас.
Местные перемещаются по улицам-рекам Вилково на лодках, благодаря чему он получил прозвище "Дунайская Венеция" или "Украинская Венеция".
Вилково - место для настоящих любителей дикой природы, а еще ценителей прогулок на лодках и самых требовательных гурманов гастрономического туризма. В 2020 году, когда многие украинцы остались без заграничных отпусков, украинский город на воде стал особо популярен среди туристов. Настолько, что порой на улицах-реках Вилково образовывались пробки из лодок.
Однако сейчас, как видно по фото, в Вилково стало меньше туристов, а потому это отличная возможность отдохнуть поближе к природе вдали от большого скопления людей.
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