В 2020 году, когда многие украинцы остались без заграничных отпусков, украинский город на воде стал особо популярен среди туристов.

Город на воде Вилково в Одесской области расположен в украинской части дельты Дуная. Это последний населенный пункт на побережье Дуная перед его впадением в Черное море.

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В начале сентября фотокореспондент УНИАН побывал в Вилково и запечатлил, как город выглядит сейчас.

Местные перемещаются по улицам-рекам Вилково на лодках, благодаря чему он получил прозвище "Дунайская Венеция" или "Украинская Венеция".

Вилково - место для настоящих любителей дикой природы, а еще ценителей прогулок на лодках и самых требовательных гурманов гастрономического туризма. В 2020 году, когда многие украинцы остались без заграничных отпусков, украинский город на воде стал особо популярен среди туристов. Настолько, что порой на улицах-реках Вилково образовывались пробки из лодок.

Однако сейчас, как видно по фото, в Вилково стало меньше туристов, а потому это отличная возможность отдохнуть поближе к природе вдали от большого скопления людей.

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Автор: Марина Григоренко