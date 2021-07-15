Это 18-метровая картонная инсталляция, которая висит над Тибром на трех наполненных гелием белых шарах.

Летучий мост, о котором мечтал легендарный Микеланджело, возвели в Риме.

Это 18-метровая картонная инсталляция, которая висит над Тибром на трех наполненных гелием белых шарах. Именно так совместить берега реки в 16 веке планировал и художник, однако умер после начала работ.

А позже проект закрыли из-за высокой стоимости, передает ТСН.

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Автор: Ирина Погорелая