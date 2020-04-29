Халльштатт наконец избавился от туристов: как коронавирус помог одной из главных жертв овертуризма (фоторепортаж)

Несколько лет назад Халльштатт решил ограничить количество гостей, толпы которых городок уже не выдерживал, и коронавирус ему с этим помог.

Австрийская деревушка Халльштатт является одним из наиболее посещаемых мест страны. Крошечный скалистый клочок земли на берегу живописного озера с населением менее 800 жителей ежегодно посещают около миллиона туристов.

Читайте такжеЗемля овец и тайн: как выглядит легендарный остров-крепость Мон-Сен-Мишель во Франции без туристов (фоторепортаж)

Все жители деревушки занимаются рыболовлей или туризмом. Но даже несмотря на то, что гости фактически кормят местное население, несколько лет назад Халльштатт официально заявил, что страдает от овертуризма и не выдерживает такие потоки туристов.

В последние годы городок начал активно работать над ограничением количества визитеров. Прежде всего речь шла о туристических автобусах с большими экскурсионными группами, которые ежедневно целой армией штурмуют Халльштатт. Особенно его любят китайцы. Днем на узких улочках городка просто яблоку негде упасть - никакого удовольствия ни жителям города, ни туристам. В то же время городу вполне хватает тех туристов, которые заезжают на собственном австотранспорте или на поездах, которые несколько раз в день курсируют сюда.

Впрочем, похоже, коронавирус наконец хотя бы временно решил проблему Халльштатта с массовым туризмом. Поскольку в Австрии продолжается карантин, хоть уже и ослабленный, в стране до сих пор действуют ограничения на туристические поездки.

Кстати, ранее УНИАН.Туризм рассказывал о путешествии в Халльштатт в большом материале-гиде.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.