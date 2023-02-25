Арт-тур "Почтение памяти. Свет для надежды" проходит с 22 по 27 февраля в разных городах Украины.

Одесса 24 февраля 2023 года переняла эстафету светового арт-тура "Почтение памяти. Свет для надежды" известного швейцарского художника Герри Хофштеттера, который ранее стартовал со Львова.

В частности, световые проекции можно было увидеть на зданиях одесского железнодорожного вокзала, оперного театра и еще нескольких домов-памятников архитектуры.

Акция " Почтение памяти. Свет для надежды "

В рамках акции, проходящей с 22 по 27 февраля в разных городах Украины, Хофштеттер вместе со своей командой демонстрирует на выдающихся зданиях и памятниках украинские символы несокрушимости и художественные проекции к годовщине полномасштабной войны в Украине. Места проведения акции не разглашают заблаговременно из соображений безопасности.

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Всемирно известный художник из Швейцарии Герри Хофштеттер своими работами доказывает, что стоит жить и защищать нашу планету и ее окружающую среду. Именно он осветил гору Маттерхорн в Швейцарии в знак солидарности с миром во время карантина 2020 года из-за пандемии COVID-19. Также Хофштеттер создал крупнейшее произведение искусства в мире, спроектировав в 2022 году тигра длиной 5,3 км на северной стороне горы Айгер в Швейцарии.

В декабре 2022 года, в рамках светового арт-тура "Рождественский свет для надежды", Хофштеттер также устраивал в Украине световое шоу, чтобы принести украинцам надежду и свет в темные дни. Тогда художник в течение нескольких дней подсвечивал знаковые здания в Киеве.

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