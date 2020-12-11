Чтобы хоть немного добавить людям праздничного настроения, улицы городов по всему миру все же украсили праздничными гирляндами и огоньками.

Пандемия коронавируса оставила жителей всего мира без традиционных рождественских ярмарок - с массовыми гуляниями, фестивалями, глинтвейнами и прочим весельем.

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Да, многие европейские страны несколько ослабили карантинные мероприятия на праздники, однако людям все равно запрещено устраивать массовые празднования, они в этом году повсеместно отменены.

Тем не менее, чтобы хоть немного добавить людям праздничного настроения, улицы городов по всему миру все же украсили праздничными гирляндами и огоньками, а на центральных площадях поустанавливали елки. Вот так сейчас в Европе.

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Автор: Марина Григоренко