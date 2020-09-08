Открытие магазина на воде состоится в ближайшее время.

В Сингапуре в скором времени состоится открытие уникального плавучего магазина Apple Store.

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Уникальный магазин станет частью расположенного рядом знаменитого отеля-ковчега Marina Bay Sands.

Изюминкой нового Apple Store является его подсветка, которая меняет облик магазина в ночное время.

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Автор: Екатерина Лиманская