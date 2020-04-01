Киев, Вашингтон, Иерусалим: как выглядят разные города мира на карантине в полдень (фоторепортаж)

Всего в проекте приняли участие около 30 городов, среди них и Киев.

Фотосервис Reuters в рамках проекта The Wider Image: High noon in a coronavirus-stricken world 31 марта 2020 года снял, как выглядят разные города мира в 12:00 по местному времени.

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Всего фотографы Reuters сняли около 30 городов по всему миру, в том числе и украинскую столицу Киев. Также в проекте приняли участие Вашингтон, Иерусалим, Кейп-Таун, Стамбул, Каир, Гавана, Ухань, Прага и другие.

На большинстве фото можно увидеть пустые улицы, в то же время фотографы разместили в кадре циферблаті с пометкой 12:00 - на зданиях, на наручных часах или на мобильном телефоне. В случае с Киевом - на цветочных часах в центре столицы.

Отметим, сейчас из-за пандемии коронавирус практически все страны мира приняли карантинные меры. Вирусом COVID-19, который начал распространяться с китайского Уханя в декабре 2019 года, на сегодняшний день по всему миру заболели почти 900 тысяч человек, умерли от него почти 44 тысячи людей, а выздоровели чуть больше 185 тысяч.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее во Всемирной туристической организации подсчитали, как сильно коронавирус обрушит индустрию путешествий.

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