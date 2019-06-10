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От бразильской самбы до украинского гопака: в Берлине прошел карнавал культур (фоторепортаж, видео)

11:55, 10 июня 2019
Фотоотчеты
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В Берлине 7-10 июня 2019 года проходит уже традиционный большой карнавал культур (Carnival of Cultures), призванный показать мультикультурный колорит немецкой столицы.

Традиционно мультикультурный фестиваль проходит в "творческом" районе Берлина - Кройцберге, где проживают живут больше всего представителей различных национальностей.

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Главной "изюминкой" карнавала культур является большое шествие представителей различных этнических культур по улицам Берлина, где можно увидеть горячие танцы и услышать ритмы со всего мира.

В этом году здесь уже традиционно под палящим солнцем зажигали бразильские и африканские коллективы, а украинцы танцевали гопак и демонстрировали аутентичные наряды - они принимают участие в карнавале уже во второй раз.

Проводить карнавал культур в Берлине начали в 90-х, чтобы выразить протест против расизма и выступить за мультикультурность, а сегодня посмотреть на фестиваль приходят более миллиона зрителей.

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Теги: #Германия#Берлин#фестиваль#карнавал