От бразильской самбы до украинского гопака: в Берлине прошел карнавал культур (фоторепортаж, видео)

В этом году в карнавале культур в Берлине уже во второй раз принимали участие украинцы - они танцевали гопак и демонстрировали аутентичные наряды.

В Берлине 7-10 июня 2019 года проходит уже традиционный большой карнавал культур (Carnival of Cultures), призванный показать мультикультурный колорит немецкой столицы.

Традиционно мультикультурный фестиваль проходит в "творческом" районе Берлина - Кройцберге, где проживают живут больше всего представителей различных национальностей.

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Главной "изюминкой" карнавала культур является большое шествие представителей различных этнических культур по улицам Берлина, где можно увидеть горячие танцы и услышать ритмы со всего мира.

В этом году здесь уже традиционно под палящим солнцем зажигали бразильские и африканские коллективы, а украинцы танцевали гопак и демонстрировали аутентичные наряды - они принимают участие в карнавале уже во второй раз.

Проводить карнавал культур в Берлине начали в 90-х, чтобы выразить протест против расизма и выступить за мультикультурность, а сегодня посмотреть на фестиваль приходят более миллиона зрителей.