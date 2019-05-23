В Киеве стартовал фестиваль «Книжный арсенал» (фоторепортаж)

Ежегодный книжный фестиваль-ярмарка продлится до 26 мая.

В Мыстецком арсенале 22 мая 2019 года стартовал IX Международный фестиваль «Книжный арсенал», который продлится до 26 мая.

Как отмечают организаторы фестиваля, в этом году в фокусе Книжного арсенала станет тема сосуществования, совместного бытия на основе ценностей и договоренностей. Именно этой тематике будут посвящены основные специальные события, дискуссии и лекции во время фестиваля. Преобладает она и в оформлении территории нынешнего арсенала.

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В этом году на фестивале впервые будет работать «Ветеранское палатка», где будет представлена литература о нынешней российско-украинской войне, написанная участниками боевых действий и волонтерами. В специально оборудованной военной палатке во дворе Мыстецького арсенала можно будет пообщаться с авторами представленных книг.

В целом на Книжном арсенале будут представлены книги, комиксы, журналы, иллюстрации и другая печатная продукция от основных украинских издательств и книжных дистрибютеров, которую смогут приобрести все желающие.

Также на фестивале-ярмарке будут работать стенды, организованные иностранными представницствами - Германия, Австрия, Швейцария, Франция, Польша, Канада и другие.

Кроме того, на территории Книжного арсенала расположены тематические детские площадки и интерактивные развлечения, а по вечерам проводятся различные перформансы.

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Работает фестиваль-ярмарка до 26 мая с 10:00 до 22:00 (24 и 25 мая до 23:00).

Стоимость полного билета - 80 гривень, льготного - 40 гривень, есть также семейные билеты за 180 гривень и абонементы на все дни по 300 гривень. Билет на один день дает право однократного входа на территорию Мыстецкого арсенала. В случае необходимости выйти за территорию Мыстецкого арсенала и войти повторно в тот же день, необходимо получить соответствующую наклейку от охраны на выходе с территории. Билеты можно приобрести на входе, но лучше сделать это заранее онлайн, ведь обычно на Книжный арсенал выстраиваются большие очереди, особенно в выходные.

С подробной программой Книжного арсенала 2019 можно ознакомиться по ссылке.

Отметим, также в ближайшие выходные, 25-26 мая, будет отмечаться День Киева. О том, какие интересные мероприятия в столице подготовили по этому случаю, читайте на УНИАН.Туризм.