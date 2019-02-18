Успеть покататься на лыжах: закарпатский Пилипец в ожидании весны (фоторепортаж)

Несмотря на то, что на большей части Украины в последние несколько дней держится весенняя погода, в Украинских Карпатах еще довольно благоприятные условия для зимнего отдыха.

Село Пилипец на Закарпатье является достаточно популярным местом среди любителей зимнего отдыха.

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Этот горнолыжный курорт в Украинских Карпатах привлекает как любителей спокойного уютного отдыха в горной местности, так и любителей активного отдыха.

Всего в 10 километрах от села Пилипец расположена гора Гемба высотой 1497 метров, оборудованная несколькими подъемниками, что делает местность удобной для катания на лыжах и сноуборде.

Кроме того, неподалеку от села находится живописный водопад Шепот.

Пилипец расположен на расстоянии 190 км от Львова и 135 км от Ужгорода.

Через село Пилипец не проложена железная дорога, поэтому добираться туда придется в несколько этапов. Лучший вариант - добраться до поселка Воловец, через который, например, проходят поезда Киев - Ужгород и Лисичанск - Ужгород. А оттуда нужно будет еще проехать на маршрутке или автобусе по трассе Воловец - Межгорье.

Еще один вариант - доехать на автомобиле. Кстати, ранее УНИАН.Туризм подробно расписывал, что необходимо знать, чтобы безопасно путешествовать в Карпаты на автомобиле.