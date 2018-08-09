Адская жара в Европе вынудила туристов купаться в фонтанах и остаться без некоторых развлечений (фоторепортаж)

Туристы, которым "посчастливилось" попасть в Европу в жару, вынуждены охлаждаться как могут.

Адская жара, которая еще с июля держится в Европе, несколько подпортила отдых местным и туристам, вынудив их купаться в фонтанах и сидеть на пляжах под зонтиками.

В частности, отдыхающие в центре Парижа купаются прямо в фонтанах на фоне Эйфелевой башни, тогда как туристы на лазурном побережье Франции вынуждены целыми днями сидеть на пляжах под зонтиками и охлаждаться всеми доступными средствами.

Кстати, не отказываются от купания в фонтанах и киевляне.

Тем временем в австрийской Вене люди с удовольствием купаются в огромном плавучем бассейне посреди наполовину высохшей городской реки.

В то же время в некоторых городах из-за сильной жары высохли реки и водоемы, поэтому о типичном туристическом отдыхе, как, например, катание на лодках или катамаранах, там уже речь не идет.

Кроме того, засуха лишила туристов некоторых живописных пейзажей, поэтому не все смогут привезти из поездки красивые фото на фоне местных водных достопримечательностей.

Не меньше людей от жары страдают и животные. К примеру, в Лондоне лебеди вынуждены плавать в наполовину высохшем ставке посреди водорестей.

Кстати, в немецком Гамбурге из-за сильной жары в начале августа решили переселить в зимний вольер знаменитых альстерських лебедей, которые обычно привлекают немало туристов.