Адская жара в Европе вынудила туристов купаться в фонтанах и остаться без некоторых развлечений (фоторепортаж)

18:25, 09 августа 2018
Фотоотчеты
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Франция
Франция /  © REUTERS
Франция
Франция /  © REUTERS
Франция
Франция /  © REUTERS
Франция
Франция /  © REUTERS
Франция
Франция /  © REUTERS
Франция
Франция /  © REUTERS
Франция
Франция /  © REUTERS
Франция
Франция /  © REUTERS
Франция
Франция /  © REUTERS
Чехия
Чехия /  © REUTERS
Чехия
Чехия /  © REUTERS
Киев
Киев /  © REUTERS
Киев
Киев /  © REUTERS
Киев
Киев /  © REUTERS
Киев
Киев /  © REUTERS
Австрия
Австрия /  © REUTERS
Австрия
Австрия /  © REUTERS
Австрия
Австрия /  © REUTERS
Австрия
Австрия /  © REUTERS
Австрия
Австрия /  © REUTERS
Великобритания
Великобритания /  © REUTERS
Германия
Германия /  © REUTERS
Германия
Германия /  © REUTERS
Германия
Германия /  © REUTERS
Германия
Германия /  © REUTERS
Германия
Германия /  © REUTERS
Швейцария
Швейцария /  © REUTERS
Швейцария
Швейцария /  © REUTERS

Адская жара, которая еще с июля держится в Европе, несколько подпортила отдых местным и туристам, вынудив их купаться в фонтанах и сидеть на пляжах под зонтиками.

Очень жаркий отдых на пляжах Франции / Фото REUTERS

В частности, отдыхающие в центре Парижа купаются прямо в фонтанах на фоне Эйфелевой башни, тогда как туристы на лазурном побережье Франции вынуждены целыми днями сидеть на пляжах под зонтиками и охлаждаться всеми доступными средствами.

Кстати, не отказываются от купания в фонтанах и киевляне.

Фонтан на Майдане Незалежности в Киеве / Фото REUTERS

Тем временем в австрийской Вене люди с удовольствием купаются в огромном плавучем бассейне посреди наполовину высохшей городской реки.

Венский плавучий бассейн / Фото REUTERS

В то же время в некоторых городах из-за сильной жары высохли реки и водоемы, поэтому о типичном туристическом отдыхе, как, например, катание на лодках или катамаранах, там уже речь не идет.

В Германии туристы остались без катания на лодочках / Фото REUTERS

Кроме того, засуха лишила туристов некоторых живописных пейзажей, поэтому не все смогут привезти из поездки красивые фото на фоне местных водных достопримечательностей.

Живописные альпийские пейзажи Швейцарии безнадежно испорчены засухой / Фото REUTERS

Не меньше людей от жары страдают и животные. К примеру, в Лондоне лебеди вынуждены плавать в наполовину высохшем ставке посреди водорестей.

Лондонские лебеди тоже страдают / Фото REUTERS

Кстати, в немецком Гамбурге из-за сильной жары в начале августа решили переселить в зимний вольер знаменитых альстерських лебедей, которые обычно привлекают немало туристов.

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Теги: #Европа#жара#туристы#отдых#засуха