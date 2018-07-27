Летняя жара на уэльском острове Скомер (фоторепортаж)

Летняя жара, которая в июле издевается над Великобританией, не обошла стороной и это райское место.

Уэльский остров Скомер известен прежде всего своей природой. Среди прочего здесь гнездятся самая большая в Великобритании колония тупиков.

Впрочем, летняя жара, которая в июле издевается над Великобританией, не обошла стороной и это райское место. Как видим, и здесь местами высохли водоемы. Однако природа все одно продолжает бороться за жизнь.

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Отметим, кроме богатого животного мира, остров Скомер может заинтересовать туристов своими археологическими находками - каменными кругами, менгирами и останками доисторических поселений. На Скомере находится национальный заповедник, участок особого научного интереса и специальная охранная зона. Большая часть острова является древним памятником. Остров находится в окружении морского заповедника и управляется Охраной дикой природы Южного и Западного Уэльса.

При этом на острове действует хостел для посетителей и туристов.

Ранее УНИАН.Туризм также рассказывал об удивительной природе Фолклендских островов.