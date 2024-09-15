Осень недаром считается "бархатным" сезоном для пляжного отдыха. Безумная жара отступает, погода становится значительно комфортнее, а количество отдыхающих уменьшается, тоже добавляя комфорта вашему отпуску.
В сентябре, октябре и тем более ноябре, северные туристические направления, такие как Амстердам, Лондон и Париж, которые были неплохой альтернативой жарким летним пляжам, теперь все чаще заливает дождями. Зато некоторые южные курорты как раз становятся оптимальным выбором для отдыха.
Кадис - туристический пляжный городок, расположенный на побережье Андалусии в юго-западной части Испании. Его трудно назвать совсем неизвестным, но о нем действительно говорят не так уж и часто. А между тем это отличный вариант для тех, кому уже надоела Барселона и Анталия.
Во-первых, Кадис - это довольно старый город, в котором сохранилось много исторических памятников, включая несколько старинных кварталов в центре города. Особенно интересны зеленая, затененная пальмами площадь Мина, где расположен музей Кадиса, и площадь Сан-Антонио, граничащая с барочной церковью.
Однако, пожалуй, самым ярким памятником является Кафедральный собор, который доминирует над городским горизонтом, если смотреть с набережной Пасео-дель-Вендаваль. Другие достойные внимания сооружения включают Тавирскую башню, одну из последних сохранившихся из 160 сторожевых башен Кадиса, украшенный красным и белым мрамором Дом адмирала, средневековые Лас-Пуэртас-де-Тьерра, которые продолжают охранять Старый город, и римский амфитеатр 1-го века.
Несмотря на богатую культуру, Кадис - это прежде всего пляжное место. Здесь очень живописное побережье, возможно, лучшее в Испании, если не в Европе - с мелким золотистым песком, простирающимся на бесконечные мили до Португалии. А море здесь блестяще голубое.
Один из лучших пляжей - Playa La Caleta, расположенный в 19 минутах ходьбы от Соборной площади. Имеет песчаную полосу, которая проходит параллельно простым ресторанам морепродуктов и пляжным клубам, и верьте или нет, она переполнена любителями солнечных ванн даже в межсезонье.
Если у вас есть автомобиль и 30-50 минут, можно добраться до более уединенного, райского места для купания. В общем провинция Кадис может похвастаться двумя сотнями километров удобного для отдыха побережья.
Кадис официально является частью Андалусии, автономного сообщества в Испании, и считается самым жарким регионом во всей Европе. Так что это не то место, где вы захотите отдохнуть в разгар лета. А вот осенью здесь начинается настоящий бархатный сезон.
Другие интересные туристические направления
Как писал УНИАН, живописный и невероятно отдаленный остров Диско может стать туристическим хитом следующего года. Когда в Барселоне и Венеции не знают, как избавиться от толп туристов, все больше людей смотрят в сторону до сих пор пустующих туристических направлений.
Также мы рассказывали о самых живописных озерах мира, среди которых шесть расположены в Европе. В частности это мегапопулярное озеро Комо в Италии.
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