Летом здесь стоит сумасшедшая жара, но осенью, когда остальную Европу охватывают дожди, здесь начинается настоящий бархатный сезон.

Осень недаром считается "бархатным" сезоном для пляжного отдыха. Безумная жара отступает, погода становится значительно комфортнее, а количество отдыхающих уменьшается, тоже добавляя комфорта вашему отпуску.

В сентябре, октябре и тем более ноябре, северные туристические направления, такие как Амстердам, Лондон и Париж, которые были неплохой альтернативой жарким летним пляжам, теперь все чаще заливает дождями. Зато некоторые южные курорты как раз становятся оптимальным выбором для отдыха.

Кадис - туристический пляжный городок, расположенный на побережье Андалусии в юго-западной части Испании. Его трудно назвать совсем неизвестным, но о нем действительно говорят не так уж и часто. А между тем это отличный вариант для тех, кому уже надоела Барселона и Анталия.

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Во-первых, Кадис - это довольно старый город, в котором сохранилось много исторических памятников, включая несколько старинных кварталов в центре города. Особенно интересны зеленая, затененная пальмами площадь Мина, где расположен музей Кадиса, и площадь Сан-Антонио, граничащая с барочной церковью.

Однако, пожалуй, самым ярким памятником является Кафедральный собор, который доминирует над городским горизонтом, если смотреть с набережной Пасео-дель-Вендаваль. Другие достойные внимания сооружения включают Тавирскую башню, одну из последних сохранившихся из 160 сторожевых башен Кадиса, украшенный красным и белым мрамором Дом адмирала, средневековые Лас-Пуэртас-де-Тьерра, которые продолжают охранять Старый город, и римский амфитеатр 1-го века.

Несмотря на богатую культуру, Кадис - это прежде всего пляжное место. Здесь очень живописное побережье, возможно, лучшее в Испании, если не в Европе - с мелким золотистым песком, простирающимся на бесконечные мили до Португалии. А море здесь блестяще голубое.

Один из лучших пляжей - Playa La Caleta, расположенный в 19 минутах ходьбы от Соборной площади. Имеет песчаную полосу, которая проходит параллельно простым ресторанам морепродуктов и пляжным клубам, и верьте или нет, она переполнена любителями солнечных ванн даже в межсезонье.

Если у вас есть автомобиль и 30-50 минут, можно добраться до более уединенного, райского места для купания. В общем провинция Кадис может похвастаться двумя сотнями километров удобного для отдыха побережья.

Кадис официально является частью Андалусии, автономного сообщества в Испании, и считается самым жарким регионом во всей Европе. Так что это не то место, где вы захотите отдохнуть в разгар лета. А вот осенью здесь начинается настоящий бархатный сезон.

Другие интересные туристические направления

Как писал УНИАН, живописный и невероятно отдаленный остров Диско может стать туристическим хитом следующего года. Когда в Барселоне и Венеции не знают, как избавиться от толп туристов, все больше людей смотрят в сторону до сих пор пустующих туристических направлений.

Также мы рассказывали о самых живописных озерах мира, среди которых шесть расположены в Европе. В частности это мегапопулярное озеро Комо в Италии.

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