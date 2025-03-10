Аэропорт Гамбурга прекратил обслуживать пассажиров еще 9 марта, хотя анонсированная забастовка должна была начаться только 10 марта.

В конце прошлой недели стало известно, что 10 марта 2025 года в крупнейших аэропортах Германии пройдут массовые забастовки наземного персонала, из-за чего будут отменены более 3400 рейсов.

Впрочем, персонал аэропорта Гамбурга, второго по численности населения города страны, решил без предупреждения начать свою акцию на день раньше – днем в воскресенье, 9 марта 2025 года. Из-за этого за день аэропорт сумел обслужить лишь около десяти рейсов, тогда как почти 300 были отменены, пишет Tagesschau.

При этом как сообщил телеканал NDR, тысячи пассажиров стали жертвами этой незапланированной забастовки, а многие из них на момент начала акции уже успели сдать багаж и не смогли его забрать, таким образом, оставшись без своих вещей более чем на сутки, до конца понедельника, 10 марта.

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В свою очередь, представитель профсоюза ver.di попытался защитить эту акцию, заявив, что в случае с объявленными заранее забастовками аэропорты и авиакомпании успевают предпринять защитные меры, в том числе нанимая штрейкбрехеров, а потому эффект от протеста не ощущается так сильно. "Но забастовка должна быть эффективна", – пояснил он, добавив, что их цель – нанести экономический вред компаниям с целью усиления давления на них.

Напомним, начавшаяся в полночь 10 марта 2025 года массовая забастовка наземного персонала охватила более десятка крупнейших аэропортов Германии, продлится акция 24 часа. Протестующие требуют повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Среди них – Берлин-Бранденбург, Штуттгарт, Кельн/Бонн, Дюссельдорф, Дортмунд, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Бремен и Лейпциг/Галле.

При этом часть аэропортов, как, например, Мюнхен и Штуттгарт сумели привлечь к работе работников со стороны и персонал авиакомпаний, благодаря которым все же удастся провести часть рейсов. Однако в большинстве аэропортов вылеты и прибытия будут отменены полностью.

Пассажиров отмененных рейсов призывают связаться со своими авиакомпаниями, чтобы уточнить алгоритм дальнейших действий – именно авиакомпании обязаны бесплатно предоставить путешественникам альтернативные варианты путешествия (например, вылет из другого аэропорта с трансфером наземным транспортом до него) или же обеспечить проживание в отеле с питанием на день задержки вылета.

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