В течение нескольких последних лет соло-туризм остается одним из главных туристических трендов.

Японию, которую ранее признали самой красивой страной мира, также назвали самой безопасной для соло-туристов.

Согласно свежему исследованию Reader's Digest, страна восходящего солнца манит иностранных гостей не только завораживающей смесью древних традиций и современных чудес, цветущими сакурами и безмятежными храмами, но и безупречными показателями безопасности. Уровень преступности в Японии впечатляюще низок, и это можно объяснить глубоко укоренившейся в стране культурой уважения и вежливости.

За ней расположились Исландия, где зафиксирован один из самых низких уровней преступности в мире, и Новая Зеландия, где помимо низкого уровня преступности присутствуют сильное чувство общности и всегда дружелюбные местные жители.

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Топ-10 самых безопасных стран мира для индивидуальных путешественников

1. Япония

2. Исландия

3. Новая Зеландия

4. Норвегия

5. Австрия

6. Канада

7. Сингапур

8. Швейцария

9. Южная Корея

10. Тайвань

Отметим, в течение нескольких последних лет соло-туризм, то есть путешествия в одиночку без родных, друзей или просто знакомых, остается одним из главных туристических трендов. Люди уже не переживают по поводу того, что другие подумают об одиноком путешественнике. Вместо этого они используют одиночные поездки для познания себя, при этом получая возможность организовать свой отпуск именно так, как хочется им.

Как сообщал УНИАН, ранее группа экспертов Berkshire Hathaway Travel Protection составила рейтинг самых безопасных стран мира для посещения в 2024 году. Возглавила его в этом году Канада.

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