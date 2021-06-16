Пользователи сети пишут в комментариях слова восхищения новым роликом блогера.

Известный украинский блогер Назар Дорош очаровал сеть и вызвал волну восхищения новой видеоработой под названием "Who are ukrainians?".

Читайте такжеТревел-блогер Антон Птушкин побывал в Швеции: топ-5 фактов о странеРолик опубликован на Instagram-странице блогера.

"Люди - это то, что вдохновляет меня больше всего. И сегодня я хотел бы показать миру, кто такие украинцы!" - написал в посте Дорош.

Просматривая это видео, можно сделать вывод, что украинцы - смелые, бесстрашные: по задумке автора, они исполняют разные трюки на земле и в воздухе.

Кто такой Назар Дорош?

24-летний блогер Назар Дорош активно ведет страницы в Instagram и YouTube, где выкладывает красивые кадры украинских городов и природных достопримечательностей.

Молодой человек несколько раз выпускал вирусные видео, в которых была запечатлены красивые пейзажи.

По словам Назара, изначально он лишь хотел снять Карпаты, но постепенно его проект перерос в нечто большее. В апреле 2021 года он "взорвал" сеть роликом про удивительные красоты Украины.

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Автор: Ольга Робейко