Блогер Назар Дорош "взорвал" сеть роликом про удивительные красоты Украины.

В сети распространяется трехминутный ролик, в котором запечатлены невероятные кадры украинской природы. Автор ролика 24-летний Назар Дорош уже не раз удивляет пользователей интернета захватывающими видео о нашей стране.

В ролике показаны различные достопримечательности Украины: Карпаты, озеро Синевир, скалы Довбуша, Киев, Черновцы и другие красивые места в разные времена года. Комментаторы отмечают высокое качество картинки. По словам автора видео, эта работа показывает живописные пейзажи нашей страны и раскрывает талант украинцев.

Ролик является анонсом к более крупному проекту. В описании к видео блогер оставил ссылку на сайт с пожертвованиями на развитие "украинской киноиндустрии и будущих проектов". "Мы будем писать историю нашей страны, и каждый из вас может внести свой вклад в ее развитие здесь и сейчас," - пишет Назар.

Что известно про Назара Дороша

24-летний блогер Назар Дорош активно ведет страницы в Instagram в YouTube, где выкладывает красивые кадры украинских городов и природных достопримечательностей. Молодой человек несколько раз выпускал вирусные видео, в которых была запечатлены красивые пейзажи.

По словам Назара, изначально он лишь хотел снять Карпаты, но постепенно его проект перерос в нечто большее. Блогер хочет представить фильм об Украине, который вызывал бы гордость за нашу страну и её красоты.

"Приезжайте в Украину, насладитесь нашим гостеприимством, пейзажами, прекрасным климатом и создайте для себя одно из самых запоминающихся приключений в жизни!" - пишет юноша.

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Автор: Екатерина Пулатова