Доля туризма в мальтийской экономике составляет 27%.

Власти Мальты намерены платить иностранным туристам до 200 евро, если те пробудут на средиземноморском острове не менее трех дней.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Министерство туризма страны.

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Для получения денег необходимо забронировать номер непосредственно через желаемый местный отель.

Так, гости пятизвездочных гостиниц получат от мальтийских властей по 100 евро (отель добавит аналогичную сумму), постояльцы четырехзвездочных гостиниц могут рассчитывать на выплату 150 евро, а трехзвездочных - 100 евро.

В Министерстве туризма Мальты ожидают снятия большинства карантинных ограничений к 1 июня.

Как следует из данных Всемирного совета по туризму и путешествиям, доля туризма в экономике Мальты составляет 27%.

Накануне немецкий Институт имени Роберта Коха исключил Мальту из списка стран с высоким уровнем риска заражения коронавирусом.

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Автор: Виктория Токарева