Куда полететь на отдых: обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон

Стоит помнить, что после возвращения с отдыха в странах "красной" зоны нужно будет самоизолироваться.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по состоянию на 22 августа.

Читайте такжеУкраина в четыре раза уменьшила стоимость разовых электронных виз для иностранцевОб этом сообщает Государственное агентство развития туризма Украины в своем Telegram-канале.

«Албания и Черногория в «красной» зоне. В «зеленой» зоне Болгария, Египет, Турция и Хорватия», – говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что после возвращения с отдыха в странах «красной» зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении «Дій дома». Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

«Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран «красной» зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины. Иностранцам обязательно иметь страховой полис, который покрывает COVID-19», – отмечается в сообщении.

Полный список стран можно посмотреть по этой ссылке. Согласно списку, Украина осталась в «зеленой» зоне.

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Автор: Катерина Шварц