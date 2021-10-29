Однако даже при отрицательном тесте на коронавирус иностранцам нельзя будет свободно перемещаться по стране.

Власти Вьетнама хотят в ноябре запустить пилотную программу, которая разрешит иностранным туристам въезд в несколько регионов страны без карантина.

В частности, речь идет о провинциях Куангнинь, Куангнам, Кханьхоа, городе Дананг и острове Фукуок.

Для приезда в эти провинции туристы должны будут забронировать авиабилеты, тест на COVID-19, отель, а также указать места, которые они планируют посетить. Первый тест необходимо будет сделать по прибытии, после отрицательного результата турист будет освобожден от недельного карантина. Если турист будет оставаться в стране больше 7 дней, то через семь дней пребывания тестирование будет проведено повторно. Максимально турист сможет оставаться во Вьетнаме 90 дней.

Однако даже при отрицательном тесте на коронавирус иностранцам нельзя будет свободно перемещаться по стране. Им необходимо оставаться со своей туристической группой и посещать заранее обговоренные места. Контакты с другими туристическими группами нужно будет свести к минимуму. Если турист захочет посетить место, не предусмотренное программой, он должен будет заранее зарегистрировать такую поездку.

Читайте такжеВо Вьетнаме открыли отель, покрытый золотом внутри и снаружи (видео)

Турист должен быть привит препаратом от COVID-19, который признан Вьетнамом.

Со следующего года власти Вьетнама планируют открыть большее число международных авиамаршрутов и направлений. На третьем этапе будет принято решение о полном открытии, исходя из развития пандемии коронавируса, передает Vietnam News.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Ирина Погорелая