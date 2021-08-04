Украинцы, полностью вакцинированные от коронавируса одобренными ЕС препаратами, смогут без виз посещать заморские территории Франции с помощью биометрических паспортов.

Вакцинированные украинцы смогут посещать заморские территории Франции.

Об этом сообщает посольство Франции в Украине в микроблоге Twitter.

"Отличная новость: украинцам с биометрическим паспортом и полным графиком вакцинации больше не нужна виза для поездки на французские заморские территории. Эта мера подтверждает динамизм наших туристических обменов", - говорится в сообщении.

Как известно, к заморским территориям Франции относятся Гваделупа, Мартиника, Французская Гвиана, Реюньон, Майотта, а также заморские сообщества, которые располагаются на островах в мировом океане, среди которых Французская Полинезия, Сен-Мартен и другие.

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Как сообщал УНИАН, в июле Франция официально открыла границы для украинских граждан в период пандемии коронавирусной инфекции. В частности, нет ограничений для въезда во Францию, если гражданин Украины вакцинирован одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств и разрешенных для использования на территории Франции. Это вакцины Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson. При этом вакцинация считается полной, если прошло 28 дней с момента вакцинации вакциной Janssen и 7 дней со времени второй дозы в случае вакцинации другими вакцинами – Pfizer, Moderna, AstraZeeca/Vaxzevria/Covishield. А вот наиболее распространенный в Украине CoronaVac от Sinovac французы, к сожалению, пока не признают.

Невакцинированных украинских туристов во Францию тоже впускают-необходимо предоставить один из двух документов:

отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до въезда;

тест на антитела, сделанный не ранее, чем за 24 часа до въезда.

Автор: Виталий Саенко