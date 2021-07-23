Теперь путешественникам из Украины не надо обосновывать серьезную необходимость для въезда.

Украинцам разрешили въезжать во Францию с любой целью — это стало возможным, благодаря тому, что Евросоюз внес Украину в список безопасных с эпидемиологической точки зрения стран.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Безвиз с Францией снова действует! Французское правительство открыло въезд для всех типов путешествий украинцев согласно рекомендации Совета ЕС", — написал глава МИД.

Читайте такжеФранция будет пускать привитых от COVID-19 украинцев без ПЦР-тестаПри этом необходимо предоставить документ о завершении полного курса вакцинации. Из вакцин, которые используются в Украине, во Франции признают Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Vaxzevria/Covishield (AstraZeneca) и Jansen (Johnson & Johnson).

В случае последнего препарата после инъекции должно пройти не менее 28 дней, а во всех остальных будет достаточно семидневного периода.

Невакцинированных тоже впускают — необходимо предоставить один из двух документов:

отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не раньше, чем за 72 часа до въезда;

тест на антитела, сделанный не раньше, чем за 24 часа до въезда.

От таких требований освобождаются только дети младше 12 лет.

Также придется заполнить заявление об отсутствии симптомов COVID-19 и контактов с заболевшими.

Фактически, для украинцев отменили необходимость обоснования серьезной необходимости въезда во время и сдачу экспресс-теста на антиген по прилету. Такие требования действовали с 9 июня.

Автор: Станислав Кожемякин