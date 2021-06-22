Турция продолжает постепенно выходить из общенационального локдауна, введенного из-за роста случаев заболевания коронавирусом.

На фоне снижения случаев заболевания COVID-19 в стране, Турция 1 июля отменяет комендантский час и ограничения на междугородние поездки и передвижение в городском общественном транспорте.

Об этом объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после трехчасового заседания правительства в президентском дворце в Анкаре.

Кроме того, с 1 июля в государственных учреждениях и организациях страны будет восстановлен нормальный режим работы.

Эрдоган также подчеркнул важность каждому получить прививку от коронавируса, когда наступает его очередь. "Наша цель - вакцинировать всех людей в стране старше 18 лет в течение нескольких недель", - сказал он.

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Эрдоган также призвал общественность продолжать соблюдать правила гигиены, носить маски и придерживаться социального дистанцирования, передает Анадолу.

Коронавирус в Турции

В понедельник страна сообщила о 5294 новых случаях коронавируса, включая 429 пациентов с симптомами, а также о 51 смерти и 5093 выздоровления за последние 24 часа.

В предыдущий раз Турция ослабляла карантин 1 июня. Тогда комендантский час в будни сократили на час - с 22:00 до 05:00 (ранее с 21:00), а по субботам отменили локдаун выходного дня, по воскресеньям это требование оставалась.

Также кафе и ресторанам разрешили принимать посетителей с 7:00 до 21:00, а доставку еды разрешили до полуночи.

Какие карантинные ограничения в Турции действуют для украинских туристов

Турция в период пандемии стала едва ли не главным зарубежным направлением отдыха для туристов из Украины. Даже когда в стране действовал жесткий локдаун, большинство карантинных ограничений не касались иностранных отдыхающих: на них не распространяется комендантский час и запрет поездок между городами, они могли посещать кафе и рестораны.

Власти Турции с 4 июня вернули требование о прохождении ПЦР-тестов для пассажиров из Украины.

Также необходимо заполнить специальную онлайн-форму в промежутке времени за 72 часа до поездки в Турцию.

Виза украинцам для въезда в Турцию тоже не нужна.

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Автор: Ирина Погорелая