Сейчас украинским туристам для въезда в Турцию не нужно сдавать тест на коронавирус.

Турция постепенно смягчает жесткий карантин, действовавший в течение нескольких месяцев, в частности, сократив комендантский час и отменив "локдаун выходного дня" в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Отныне комендантский час в будние дни и в субботу будет действовать с 22:00 до 05:00, тогда как до 1 июня он длился на час дольше - с 21:00.

При этом "локдаун выходного дня", который ранее действовал круглосуточно в течение двух дней, сохранится лишь в воскресенье.

В то же время рестораны и кафе смогут принимать клиентов с 7:00 до 21:00, а доставка еды будет возможна до полуночи.

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Также в Турции постепенно начнут открываться школы. В частности, с 1 июня школьники начальных классов два дня в неделю начнут учиться в классах. Для средней и старшей школы такой режим обучения начнется с 7 июня. В то же время, в селах и районах с незначительной плотностью населения ученики начальной школы смогут учиться в классах 5 дней в неделю. Учебный год у турецких школьников заканчивается 2 июля.

Следует отметить, что прививки от коронавируса в Турции уже получили более 16,8 млн человек первой дозой, и свыше 12,4 млн завершили вакцинацию.

Какие карантинные ограничения в Турции действуют для украинских туристов

Турция в период пандемии стала едва ли не главным зарубежным направлением отдыха для иностранных туристов, в том числе из Украины. Даже когда в стране действовал самый жесткий локдаун, большинство карантинных ограничений не касались иностранных отдыхающих: на них не распространялся комендантский час и запрет путешествий между городами, они могли посещать кафе и рестораны и тому подобное.

Сейчас украинским туристам для въезда в Турцию не нужно сдавать тест на коронавирус, самоизоляция по прибытию тоже не нужна. Необходимо лишь заполнять специальную онлайн-форму в промежутке времени за 72 часа до поездки в Турцию.

Виза украинцам для въезда в Турцию тоже не нужна.

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Автор: Марина Григоренко