В Минздраве страны считают, что это повысит уровень защиты.

Власти Таиланда будут комбинировать вакцины от COVID-19 для повышения уровня защиты от штамма "Дельта". Комбинировать планируют препараты Sinovac и AstraZeneca.

Об этом сообщает The Guardian.

Гражданам, которые получили первую дозу препаратом Sinovac, будут колоть второй дозой вакцину AstraZeneca.

"Это сделано для улучшения защиты от варианта "Дельта" и повышения уровня иммунитета против болезни", - заявил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

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В случае, если этот способ вакцинации будет реализован, то это станет первой комбинацией вакцины, разработанных на Западе и в Китае.

Украинские сертификаты о вакцинации

В мае МИД Украины начало работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 5 июля украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дія".

В Греции пообещали признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил министру иностранных дел Дании Йеппе Кофод взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19.

Кроме того, украинцы, получившие две дозы китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и имеющие международное свидетельство, могут посетить 11 стран Европы.

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Автор: Анастасия Горбачева