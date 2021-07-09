Ограничения усилят только в девяти провинциях страны.

Украинских туристов в Таиланде предупредили об некоторых изменениях в стране. Дело в том, что в некоторых провинциях власти усилили карантин из-за COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Украины в Таиланде в Facebook.

Карантинные меры усилят в девяти провинциях.

"Информируем об усилении ограничительных мер для предупреждения распространения инфекции COVID-19 в следующих провинциях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхиват, Сонгкхла, Патхум Тани, Паттани, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон", - говорится в сообщении.

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При этом указано, что в указанных регионах будут действовать следующие ограничения:

комендантский час с 21:00 до 4:00, за исключением экстренных ситуаций;

запрет на сбор более пяти человек;

запрет на работу транспорта в период с 21:00 до 3:00;.

закроют общественные/развлекательные заведения, которые не представляют первоочередной необходимости в период с 20:00 до 4:00;

ограничение на работу парков;

поощрение работы из дома;

ограничение на поездки между провинциями.

Украинские сертификаты о вакцинации

В мае МИД Украины начало работу над заключением двусторонних соглашений по признанию национальных сертификатов о вакцинации для путешествий летом.

Первой страной Европейского Союза, которая признала украинские свидетельства о вакцинации и открыла границы для украинцев с 11 июня, стала Венгрия.

С 5 июля украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала "Дія".

В Греции пообещали признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил министру иностранных дел Дании Йеппе Кофод взаимное признание документов о вакцинации против COVID-19.

Кроме того, украинцы, получившие две дозы китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и имеющие международное свидетельство, сейчас могут посетить 10 стран.

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Автор: Анастасия Горбачева