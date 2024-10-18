Этот отель работает 10 месяцев в году, а добраться туда не так уж и просто.

В Швейцарии полно альпийских домиков и труднодоступных отелей. Но Альп-Грюм – это настоящая горная аномалия, не похожая на другие, пишет ВВС.

Труднодоступные отели и хижины являются особенностью Швейцарии. Многие из них сохранились как памятники альпийской истории. В регионе Юнгфрау, в пределах заснеженных Бернских Альп, есть отели в свободных от автомобилей деревнях Мюррен, Венген и Кляйне Шайдегг – добраться туда можно только на лыжном подъемнике, канатной дороге или зубчатом поезде.

Но Альп-Грюм, тянущийся острым хребтом на южной стороне перевала Бернина на высоте 2 091 м – это нечто большее. Этот отель зажат между языками: на севере разговаривают на ретороманском, а в долине внизу – на итальянском. Единственные способы добраться туда, независимо от времени года – это многочасовой пеший поход или Раетская железная дорога.

Видео дня

"Идентичность отеля полностью позаимствована из истории железнодорожной компании, и он сочетает в себе вокзал, платформу и зал ожидания. Однако с 20:00 до 08:00 поезда сходят с рельсов, и отель отрезан от остальной Швейцарии, оставаясь существовать в собственном пузыре", – рассказывается в материале.

История отеля Альп-Грюм

История Альп-Грюм началась в 1906 году, когда железнодорожная компания Bernina-Bahngesellschaft представила амбициозный план электрифицированного поезда, который соединил бы Швейцарию с Италией под горами и ледниками. В то время верхом на лошадях гонцы тратили девять часов на опасное путешествие между Самеданом и Тирано. И зимой путь становился еще опаснее – из-за лавин и риска застрять в завалах из-за сильных снегопадов.

В июле 1910 года была открыта линия Бернина и началась жизнь Альп-Грюм – не как каменного отеля на 10 номеров и зала ожидания, как сегодня, а как деревянной хижины, откуда начальник станции мог каждое утро проверять линию.

В наши дни линия Бернина редко, если вообще когда-либо, закрывается. Это означает, что Альп-Грюм больше не является тем Shangri-La, каким он был когда-то. Зима изменилась за эти годы из-за отступления ледников и глобального потепления, но, несмотря на это, там все еще бывает много снега.

Что самое трудное в жизни в этом отеле

Самое трудное в жизни в Альп-Грюм – это непредсказуемость, которую приносит каждый день. Существуют также проблемы с цепочкой поставок на линии. Все, что подается в ресторане в течение 10 месяцев в году (отель закрывается в ноябре и на месяц после Пасхи), привозят поездом. Но из-за расположения иногда что-то не прибывает вовремя.

"Это горы, полные опасностей – лавины, оползни, ледниковые трещины, грозы и камнепады. Очевидно, что отсутствие итальянской шинки – одна из самых преодолимых трудностей", – пишет автор.

Альп-Грюм, без сомнения, является невоспетой швейцарской достопримечательностью – и там везде царит великолепие. Летом там расцветает альпийский сад из мантильи, эдельвейсов, мелиссы и мяты перечной. Зимой возвышенность, кажется, замыкается ночью, сговорившись со звездами. А когда отходит последний поезд, наступает почти недосягаемая тишина. Поэтому этот отель точно стоит посетить хотя бы раз в жизни.

Необычные места, которые стоит посетить

Если вы любите фильмы о вампирах, в Англии есть один город, который и живописный, и жуткий одновременно. Он славится тем, что именно там писатель Брэм Стокер написал свой всемирно известный роман – "Дракула".

Если же вам больше по душе отдых на море, мы рассказывали о греческом острове, посетить который будет дешевле поездки на Санторини. К тому же, там вы не увидите толп туристов.

Вас также могут заинтересовать новости: